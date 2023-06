Han pasado algunas semanas desde que Melissa Klug reclamó públicamente que sus dos hijos menores necesitan y piden más tiempo junto a Jefferson Farfán y la mecha parece que se volverá a encender ahora que el menor de los hijos de la ‘Foquita’ decidió darle un premio a su mamá por el día del padre.

Mediante historias de Instagram, Melissa Klug no dudó en compartir el tierno momento que vivió al recibir una copa por ser la mejor “padre y madre” para el menor de sus hijos y esto tomó por sorpresa a los seguidores de la ‘blanca de Chucuito’, ya que el regalo no fue dirigido para su papá, Jefferson Farfán.

“You are the best dad/mon ever and i love you very very very much”, es el tierno mensaje que se lee en la copa que le entrega el pequeño a Melissa y en español deja ver el enorme amor y admiración que le tiene a su madre a quien consideraría también como su padre: “Eres el mejor padre/madre de todos los tiempos y te quiero mucho mucho mucho”.

No cabe duda que la inocencia y sinceridad del pequeño hijo de Melissa Klug revelaría la falta de presencia que tendría Jefferson Farfán, quien hace algunas semanas fue expuesto en televisión nacional por la madre de sus dos últimos hijos.

Las historias de Melissa Klug | Imagen compuesta 'Ojo'

TE PUEDE INTERESAR