Nicola Porcella decidió mencionar en ‘La casa de los famosos’ que le impuso una demanda a Magaly Medina e insinuó que la ‘urraca’ tendría cierto poder como para lograr que los procesos judiciales la favorezcan y usó de ejemplo lo que pasó hace poco con Jefferson Farfán.

Según las declaraciones de Nicola Porcella, el equipo de Magaly Medina usó drones para ampayar a Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia y la ‘urraca’ no se quedó callada: “Un cabeza hueca como Nicola Porcella no me va a venir a difamar diciendo algo totalmente falso”.

A Magaly no le gustó nada que Nicola Porcella suelte esas acusaciones en un programa que se ve internacionalmente y le advirtió que tiene que rectificarse: “Y espero se rectifique y eso no se lo perdono ni a él ni al abogado de Jefferson Farfán que dice que trabajo con drones”.

Finalmente, la ‘urraca’ afirmó que su producción no tiene dinero para un drone y que tienen una cámara normal con buena calidad de zoom que tendrían que reemplazar por posibles fallas: “Estamos haciendo una colecta con mi productor, los reporteros y haremos una pollada para ver si nos compramos una nueva cámara”.

