La participación de Nicola Porcella en ‘La casa de los famosos’ está despertando interés entre los seguidores del reality y él decidió revelar algunos de sus secretos para empatizar más con los televidentes y en esta ocasión fue Wendy Guevara quien le sacó todo con cucharita.

El ex de Angie Arizaga confesó que todo pasó en Argentina, donde estuvo junto a sus amigos que al igual que él tenían 15 años y decidieron ir a un prostíbulo: “Yo vivía en Argentina y me fui con mis amigos. Éramos cinco peruanos viviendo juntos porque éramos estudiantes en La Plata. Uno no fue, solo fuimos cuatro y entonces dijimos ‘vamos vamos’ y le preguntamos al taxista si nos podía llevar. Entonces cuando tú llegas, ellas desfilan y elegías”.

Al parecer el popular ‘Capitán histórico’ de Esto es Guerra no habría caído en la tentación de ir al lugar para adultos una sola vez, ya que afirmó que era cliente recurrente por un largo tiempo: “Esa fue nuestra diversión por un año”.

