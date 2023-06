¿Romance por marketing? Nicola Porcella se encuentra en el ojo público debido a la polémica que viene generando en el reality “La Casa de los Famosos” de Televisa. Sin embargo, todo no quedaría ahí , ya que ahora el modelo y la influencer Wendy se han convertido en una de las duplas más queridas de la competencia.

En ese sentido, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ intentó robarle un beso a la conocida influencer trans, motivo por el que ahora sus compañeros no dudan en ‘vacilarlo’.

Al respecto, Wendy reconoce que Nicola Porcella es guapo y qued le gusta, pero confesó que aún es muy apresurado decir que se encuentra enamorada.

“Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como: ‘Wey, quiero algo con Nicola’... O sea es de broma, no soy tan pende... en dos días” , señaló.

Por otra parte, pese a que Nicola es uno de los integrantes más comentados en TikTok, los otros miembros de ‘La casa de los famosos’ le advirtieron a Wendy que el exguerrero “no durará mucho” en la competencia.

TE PUEDE INTERESAR