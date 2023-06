Tiene las cosas claras. Milena Zárate confesó que las autoridades le otorgaron garantías para su vida, luego de realizar su denuncia por las amenazas de muerte que recibió por parte, presuntamente, de la familia de Ítalo Villaseca, actual esposo de Greyssi Ortega.

En ese sentido, la colombiana asegura no querer saber nunca más de su hermana, pues “quiere vivir en paz y con tranquilidad”.

“Salieron las garantías para mi vida. Una vez que hice la denuncia, pararon esas amenazas. Yo nunca me voy a quedar callada ni sumisa, siempre voy a salir a defenderme y cuando los mencioné, se callaron. Espero que esto terminé aquí, yo no quiero seguir perdiendo mi tiempo con personas que no suman en mi vida”, comenzó diciendo para Trome.

Asimismo, la expareja de Edwin Sierra enfatizó que no desea volver a tener algún contacto con Greyssi, tanto por su bienestar emocional, como el de su hija.

“No existe más en mi vida, hace mucho que salió. Yo estoy enfocada en seguir trabajando, esforzándome para sacar adelante a mi hija, a mis padres y ser feliz”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR