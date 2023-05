Milena Zárate no dudó en expresar su indignación tras enterarse que su hermana Greyssi Ortega sí tendría conocimiento sobre las personas que la vienen amenazando, pese a que en un inicio lo negó tajantemente.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, La firme”, cuando la popular ‘Urraca’ desmintió al familiar de la cantante colombiana, pues expuso fotos que probarían que conoce a la tía de su esposo Ítalo Villaseca, quien además también la habría ayudado a cruzar la frontera para Estados Unidos.

“Es el mismo número que la amenazan a Milena, a la que según ella no conoce, nunca ha visto, y sí la conoce”, dijo la presentadora luego de emitir la información de que Greyssi le habría compartido el número de celular de esta señora a otra persona que intentaba irse a los Estados Unidos.

Al respecto, Milena Zárate utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que, luego de esta información brindada por el programa de ATV, llegará hasta las últimas consecuencias en su denuncia contra Greyssi e Ítalo.

“Una cosa es el dime y direte, pero esto? Es otra cosa. Voy a llegar hasta las últimas con esta denuncia pero ahora ya con nombres y apellidos. Las represalias que intenten tomar en mi contra, mi familia o mi hermano que esta en EE.UU serán los únicos responsables. Y no sólo ahora si no más adelante... Yo no tengo enemigos, ni tengo dinero, ni nada como para que me quieran hacer daño”, escribió la extranjera en su red social.

TE PUEDE INTERESAR