La hija de Tula Rodríguez sorprendió a todos al pedirle un “contrato” a la conductora de TV. La adolescente no tuvo mejor idea que “negociar” con su madre las salidas con sus amigos, reuniones, fiestas o viajes.

“Lo que pasa es mi hija ama salir y tener una vida social. Yo no sé a quien ha salido... no sé si la palabra es sociable, fiestera...”, se le escucha decir a la exvedette, quien tomó a bien la iniciativa de su hija de 14 años de edad.

La adolescente agarró lápiz y papel y leyó su parte del contrato:

“Yo, Valentina Carmona Rodríguez me comprometo a esforzarme académicamente y a trabajar más que en el primer bimestre, también me comprometo a no hacer nada malo espiritualmente y en todos los contextos que se puedan entender. Yo estoy de acuerdo en que si esto no se cumple, tener un castigo de máximo 3 meses”.

Tula aplaudió a su hija por entender que el tema espiritual “es lo más importante”.

“Porque después de mi, ¿quién te está mirando? Dios, aunque te pongas de bajo de la mesa. Y cuando uno no hace lo correcto (hay problemas)”, le explicó.

Tula Rodríguez y su hija Valentina

La promesa de Tula Rodríguez a su hija

En otro momento, Valentina le pidió a su madre que cumpla su parte del contrato: “te comprometes a tener una relación sana y estable de madre e hija y de amistad. Te comprometes a que no se rompa este lazo de madre e hija que tenemos desde que nací”.

La viuda de Javier Carmona firmó este acuerdo, mostrándose orgullosa de su hija.

“Yo tengo que firmar y tengo que cumplir porque sino me va a ir peor en el resto del año. Este es un juramento. Si no cumplo, de julio en adelante ya no salgo”, agregó la jovencita.

TE PUEDE INTERESAR