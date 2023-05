Florcita Polo Díaz anunció a los cuatro vientos que su actual pareja, Luiggi Yarasca Martínez es un próspero “empresario”, aunque no quiso revelar en que rubro trabaja y dónde está sus negocios.

Sin embargo, ‘Magaly TV La Firme’ encontró que Yarasca no mueve su empresa de juguetes desde el 17 de diciembre de 2022, época en que contrató a la hija de Susy Díaz para que realice una publicidad y, de paso, conocerla.

“Es el dizque empresario que habla Florcita. Ella lo llama empresario, pero no le vemos el emprendimiento y eso que hemos estado buscando con lupa. Esa empresita que puso para Navidad no ha vuelto a tener movimiento” , comentó Magaly Medina.

Novio de Florcita no tiene propiedades a su nombre

El programa ‘Magaly TV La Firme’ buscó en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos si el flamante novio de Florcita tiene alguna propiedad o vehículo a su nombre, pero no halló nada.

“Cuando uno tiene la mala experiencia tras este matrimonio fallido con Néstor, lo que haces ahora es tomar tus precauciones cuando inicias una nueva relación, de eso se trata, de no equivocarse otra vez, de no toparse con un vago, con alguien que vende humo y al final no es nada. Porque hemos estado buscando y no le hemos encontrado ni un triciclo, ni un chachicar, y los juguetes que vendía, menos. No hemos encontrado nada, ni una carrito, ni una mototaxi, ni una moto, ni un scooter” , dijo Magaly.

“Florcita, toma tus precauciones. No te queremos ver sufrir, no te queremos ver dañada. No vaya a ser que descubras la verdad cuando sea demasiado tarde”, expresó.

