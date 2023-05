Yahaira Plasencia y Sergio George se reunieron nuevamente después de poner fin a su relación laboral. En declaraciones a los medios de comunicación, afirmaron que podrían volver a trabajar juntos en el futuro. Un reportero les preguntó si la salsera le resultó rentable como artista.

Yahaira Plasencia, conocida como la ‘reina del totó’, explicó que “nadie se ha dejado” y que ella quiere “hacer cosas nuevas”. Comparó la situación con los contratos en los medios de comunicación, donde al romperlos se puede terminar en buenos términos. Según la cantante de éxitos como ‘La cantante’ y ‘Decepcionada’, no considera que haya sido un fracaso.

El reportero le preguntó a Sergio George si no le pareció rentable trabajar con Yahaira, a lo que él respondió que no fue un fracaso. Destacó que si no fuera rentable, se habría sabido después de uno o dos años, pero llevan trabajando juntos durante más de cuatro años. Además, resaltó el éxito de Yahaira en el ámbito de la salsa y su desarrollo a nivel mundial.

Durante la entrevista, Yahaira Plasencia se mostró divertida ante los rumores sobre su carrera. Hubo risas cuando mencionaron que se decía que su carrera había llegado a su fin. Sergio George afirmó que volvería a trabajar con ella y Yahaira reaccionó de manera positiva. El productor musical reveló que ya estaba al tanto de la relación de Yahaira con Jair Mendoza, que fue oficializada hace unos días.

A pesar de la ruptura en su relación laboral, Yahaira Plasencia y Sergio George mantienen una actitud cordial y abierta a futuras colaboraciones, mientras la cantante continúa su exitoso camino en el mundo de la salsa.

