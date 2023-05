Pese al video que demostró que el empresario que le disparó al ladrón que ingresó a su local para amenazar y robar las ganancias del día, amenazando a la familia del dueño del chifa, el vecino de Villa El Salvador sigue detenido en la comisaría.

Algunos ciudadanos se aproximaron a las instalaciones de la comisaría de Villa el Salvador para exigir la libertad del hombre que consideran que solo defendió a su familia de las garras de la delincuencia y decidieron hacer un plantón frente a la institución policial.

Según comentaron los vecinos que piden la liberación del empresario, el ladrón robó en más de una oportunidad al dueño del local: “Al mismo vecino le había robado varias veces, y en los videos claramente se ve que amenazan al hijo y la esposa, pónganse en su lugar, cómo actuarían ustedes, ¿se quedarían viendo?”.

Los carteles que mostraban los vecinos pidiendo la liberación del dueño del chifa, pedía a las autoridades no defender a quien no debe: “Estado no defiendas a los delincuentes”, “Libertad para el vecino que defendió la vida de su familia”, “No más víctimas convertidas en victimarios”.

