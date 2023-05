El dueño del chifa ubicado en la Av. Micaela Bastidas, en el distrito de Villa El Salvador, identificado como Ney Chávez Santillán, continúa detenido en la comisaría del distrito tras disparar contra un presunto delincuente que ingresó a su negocio y amenazo a su familia.

Aparentemente, el empresario lo abatió en “defensa propia” al ver que el hombre escondía algo en sus bolsillos, aparentemente, un arma de fuego. Sin embargo, la madre del joven fallecido salió al frente para exigir “justicia”, negando las imputaciones del los testigos.

“Qué defensa (propia) si mi hijo no ha tenido nada. No tenia nada, a la hora que han levantando el cadáver,¿ han visto algún arma?”, dijo indignada la madre de Jean, identificado como el presunto delincuente

Indicó que su hijo deja huérfanas a dos menores de edad, unas gemelas de 15 años. “Me dijo ‘mamá ahorita vengo’, voy a salir’, todavía le persigné. Todo el día no he podido dormir. Me han dicho que tengo que ir a reconcoer el cuerpo, pero no puedo ir sola, sufro de la presión alta” , comentó la señora de nombre Mary.

Sin embargo, no precisó si su hijo tenía problemas con la justicia.

“Pido justicia, vivíamos los dos solitos, juntos, vendíamos anticuchos. Él trabaja eventualmente de albañil, de cachuelos, vendíamos higadito y de allí comíamos. El señor (del chifa) sale a matar, no es así tampoco” , agregó.

¿Qué pasará con el dueño del chifa?

La abogada penalista Romy Chang, en entrevista con Panamericana TV, fue consultada sobre la situación legal que podrían enfrentar el dueño del chifa, tras disparar y matar al hombre que ingresó a su negocio y amenazó a su familia.

“La legitima defensa es válida en la media en que exista una amenaza que sea percibida como real por la persona afectada, como en este caso, que (el delincuente) no solo le decía ‘te mato’, sino este ademán de mantener de la mano en el bolsillo (simulando) de tener un arma. Un víctima no va a averiguar si la tiene o no. La vida está primero ”, comentó este 25 de mayo.

