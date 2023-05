Un presunto delincuente encontró su final en un chifa ubicado en la Av. Micaela Bastidas, en el distrito de Villa El Salvador. Con la mano izquierda en el bolsillo y haciendo el ademán de esconder un arma de fuego, el sujeto amenazó al hijo y a la esposa del propietario, exigiéndoles que se tiren al piso.

Las víctima hicieron caso al desconocido, hasta que el dueño del chifa salió con un arma y disparó dos veces, provocándole la muerte de forma instantánea. Actualmente, el ‘chifero’ permanece detenido en la sede de la Depincri de Villa El Salvador hasta que el fiscal de turno haga su pronunciamiento.

Tras difundirse este caso, en redes sociales, felicitaron la actuación del hombre que defendió a su familia y no dudó en disparar. Sin embargo, la madre del presunto ladrón, exige justicia y podría denunciar homicidio.

¿Qué pasará con el dueño del chifa?

La abogada penalista Romy Chang, en entrevista con Panamericana TV, fue consultada sobre la situación legal que podrían enfrentar el dueño del chifa, tras disparar y matar al hombre que ingresó a su negocio y amenazó a su familia.

“La legitima defensa es válida en la media en que exista una amenaza que sea percibida como real por la persona afectada, como en este caso, que (el delincuente) no solo le decía ‘te mato’, sino este ademán de mantener de la mano en el bolsillo (simulando) de tener un arma. Un victima no va a averiguar si la tiene o no. La vida está primero ”, comentó este 25 de mayo.

La abogada resaltó que, incluso, el robar a una persona con un arma de juguete, es considerado “robo agravado con arma de fuego”, según los tribunales peruanos: !Lo que importa es la sensación de peligro en que la victima se siente comprometida”.

¿Dueño del chifa podría afrontar cargos por homicidio?

Para la especialista en derecho penal, el dueño del chifa “no debería” afrontar cargos por homicidio “porque la legítima defensa es un mecanismo donde se elimina el delito, desaparece. Hay una defensa que legitima las actuaciones de la persona que es victima”, comentó.

Consideró que el Ministerio Publico no debería presentar cargos, pero será el fiscal quien decidirá si hubo legitima defensa y dejarlo en libertad.

“Pero si considera que hay un error que puso ser advertido por la víctima, lo que puede hacer es transformar el caso de delito doloso en delito imprudente, que tiene una pena máxima de 6 años”. sostuvo.

La abogada Romy Chang comentó que una perosna que tiene permiso de usar armas de fuego y ve que un delincuente ingresa a su propiedad “lo primero que tiene que existir es un tiro de advertencia, pero si disparo al aire y las persona viene hacia mi lo lógico es reaccionar disparando”.

“En ese caso, el señor no se va a poner a pensar si le disparo en los pies, en la rodilla, él ve a su esposa y a su hijo en una clara situación de peligro y lo que hace es disparar donde puede”.

