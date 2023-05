Keiko Fujimori cumplió 48 años de edad este 25 de mayo de 2023 y su hija mayor, Kyara Villanella , le regaló un piercing en la oreja. La excandidata presidencial no se mostraba muy segura antes de hacerse este procedimiento, pero - finalmente- se animó.

“Estoy celebrando mi cumpleaños de una manera distinta” , se le escucha decir a la excongresista, quien ahora enfrenta el pedido del Ministerio Público, de 36 meses de impedimento de salida del país.

En el video se aprecia a Keiko ‘sufriendo’ de dolor cuando le perforan la oreja, dos veces. “Del 1 al 10, esta (me dolió) un 4, y la otra una 9″ , relató la hija de Alberto Fujimori.

Kyara Villanella se luce con Keiko Fujimori por primera vez en TikTok

Kyara Villanella, la hija de Mark Vito y Keiko Fujimori , reveló que convenció a la excandidata presidencial de ir al gimnasio. Como se sabe, la adolescente de 15 años de edad cumple una rutina de ejercicios y es su principal pasatiempo.

La representante peruana al ‘Miss Teen Mesoamérica 2023′ hizo su primer ‘GRWM’ (Get Ready With Me) en TikTok, donde mostró la ropa que decidió ponerse para el gym, a su casi millón de seguidores en la mencionada red social.