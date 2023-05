Valentina Carmona , hija de Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona, mostró por primera vez cómo quedó su espalda tras la operación a la que se sometió en el 2021. Como se sabe, la adolescente - que hoy tiene 14 años de edad - sufre escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral.

Valentina mostró los rayos X de su columna y compartió con sus seguidores lo que le dijo el doctor: “ tienes más tornillos que un rack de una TV de 80 pulgadas jajajaja”

¿Qué operación se hizo la hija de Tula Rodríguez?

La hija de la conductora de televisión reveló que hace poco acudió al médico por unos malestares en su espalda. Afortunadamente, no tiene ninguna complicación producto de la cirugía.

“Mucha gente no sabía que me habían operado de la columna en el 2021 y me estaba doliendo un poco. Fuimos al doctor para que me vea la espalda por si tenía algo . No tengo nada, era solamente un estirón, un dolor normal de mi espalda”, contó.

“Estaba viendo los rayos x de mi espalda, así está mi espalda ahora” , agregó, mostrando la imagen que le entregaron en la clínica.

¿Qué le pasó a la hija de Tula en su boca?

Valentina Carmona, en el 2022, respondió las dudas de los usuarios sobre su rostro y la condición que padece. “Hola, para todos los que me preguntan qué fue lo que me pasó, qué fue con mi cara y más cosas, bueno, así nací”, escribió la adolescente.

“Es algo que puedo operar, pero solo cuando sea mayor de edad (...) Dejen de preguntar eso porque es muy incómodo, gracias”.

Qué le pasó a la hija de Tula Rodríguez

