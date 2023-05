Ricardo Badani, popularmente conocido como el ‘gurú del sexo’, estuvo en el ser de ‘Amor y Fuego’ este jueves 04 de mayo de 2023. El polémico hombre de 71 años de edad se presentó con sus esposas Elsa, Gaby, Lola, Beatriz, Ninfa y Melissa, y reveló su secreto para satisfacerlas sexualmente.

Rodrigo González le preguntó si usa la famosa ‘pastilla azul’ (viagra) para tratar una presunta disfunción eréctil, tomando en cuenta su avanzada edad. Sin embargo, Badani aseguró que no necesita ningún medicamento.

“Hay cosas más naturales, como la lubricación femenina: besa íntimamente a tu mujer y eso es pura hormona . A mí me resulta, incluso sin eso. Tú ves una mujer ardiente, sensual, como tu compañera (Gigi Mitre)… cualquiera arde de deseo” , comentó EN VIVO.

“El secreto es tener mujeres que te calienten bien”, agregó.

Badani turna a sus esposas en la cama

Ricardo Badani contó cómo turna a sus esposas para atenderlas íntimamente. “Cada una de mis esposa tiene un día asignado, esa noche viene a dormir y se queda hasta el día siguiente. La que corresponde viene a la cama a dormir”, contó en Willax.

“El domingo no es que tenga vacaciones, es que muchas veces me cogen en cargamontón”, agregó el reconocido Gurú Kaolika.

¿Cuántos hijos tiene Badani?

Ricardo Badani no tiene ningún hijo con alguna de sus esposas y explicó los motivos, en una entrevista realizada a Perú 21, el pasado 25 de abril.

“Mi religión no me lo permite. Cuando me inicié como gurú kaolika, la persona que me preparó me preguntó cuál era mi meta y esa era lograr un cambio. Y claro, el precio era no tener hijos, pero sí seis mujeres”.

Ricardo Badani y sus 6 esposas

