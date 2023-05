Ale Venturo estuvo desaparecida de las redes sociales porque había viajado con su pequeña hija a los Estados Unidos. La empresaria dejó a su segunda bebé de 3 meses de edad, Aissa, al cuidado del futbolista Rodrigo Cuba.

La pareja del ‘Gato’ Cuba tomó la decisión de desconectarse de la rutina familiar y viajar solo con su primogénita. Indicó que necesitaba darle mayor atención a la pequeña de 4 años de edad, debido a que había estado enfocada - principalmente- en su bebé.

“Aunque Aria tomó muy bien la llegada de Aissa, la adora, la adora, la ama, se preocupa por ella, pero siento que como soy la mamá sí ha querido más mi atención, y encima con la edad y los berrinches (...) Este viaje nos sirvió para darle ese espacio y atención que ella necesitaba” , escribió en un emotivo post en Instagram.

Cómo vivió Ale Venturo su segundo embarazo

La empresaria Ale Venturo confesó que necesitaba salir del Perú ya que estuvo afectada por el post parto. Como se sabe, ella dio a luz a su segunda hija el pasado 29 de enero del 2023.

“Desconectar para conectar. La verdad, en este segundo embarazo me chocó fuerte el post parto. Nunca lo he dicho por aquí pero creo que es importante que sepan que no todos los embarazos son iguales, son distintas circunstancias y experiencias. Lo mejor que pueden hacer es tener una red de apoyo, familia, amigo, profesionales en el tema. No minimicen ni juzguen, solo acompañen en el proceso y sean empáticos. A mi me está costando pero estoy segura que pronto estaré mucho mejo r”.

Finalmente, la novia de Rodrigo Cuba mandó una indirecta a las personas que le han fallado y no le dieron su apoyo en los últimos meses:

“La maternidad te demuestra realmente quiénes son tus amigos, y la gente que te quiere y que quiere verte bien”.

Ale Venturo y su bebé Aissa

TE PUEDE INTERESAR