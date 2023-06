Durante la segunda semana de junio salió un nuevo ampay de Ricardo Mendoza celebrando el cumpleaños de su segunda novia a quien le celebra su cumpleaños a lo grande mientras la oficial pasaba su cumpleaños con sus amigos en Arequipa.

Ricardo Mendoza tuvo una función de ‘Stand Up’ que tituló ‘Ampay me salvo’ y habló sobre los destapes que le hizo Magaly Medina y afirmó que lo que más le molestó fue la crítica de la ‘urraca’: “No me llega al pincho que haya dicho que me quieren por mi plata porque para eso trabajo, uno hace plata para que lo quieran carajo”.

Minutos más tarde, afirmó que entiende que los ‘urracos’ hacen su chamba, pero no estarían cumpliendo bien su función y el comediante decidió exponerlos: “Lo está haciendo mal porque me ha chapado una nomás”, esto fue tomado con risas por la ‘urraca’, quien le advirtió al comediante: “no me retes”.

Según contó Magaly, el productor de Ricardo Mendoza llamó al productor de Magaly TV para evitar que salga a la luz el último ampay y ella se negó a la petición afirmando que es su chamba: “Después que no llame tu productor para pedir que no saquemos las imágenes de tu ampay”.

