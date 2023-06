Tras el éxito del unipersonal creado por Carlos Alcántara, ‘Asu mare’ fue un éxito en los cines pese a las críticas de los expertos y la rentabilidad que le generó a la productora produjo que crearan dos entregas más y una cuarta sin la actuación del popular ‘Cachín’, quien ahora la hizo de director y ni así se salvó las críticas y decidió responder a sus haters.

Todo sucedió en una entrevista que le brindó Carlos Alcántara a Jesús Alzamora para su canal de YouTube, donde ambos contaban sus experiencias con las críticas y ‘Cachín’ decidió confesarse y revelar que no es indiferente a ellas. “Si tanto sabes de cine, tanto te has burlado entre tú y tu compañerito y has querido afectarme, sí me has afectado y afecta a todos los que joden”.

Basado en su experiencia, el expataclaun afirmó que muchos le dicen que no haga caso a las críticas, pero aun así se siente afectado por ellas.

Según contó Carlos Alcántara, no faltaron quienes intentaron menospreciar su trabajo mencionándole que no llegaría al nivel de directores como Quentin Tarantino y él afirmó que ese nunca fue ni será su objetivo: “No te rías ni te burles porque no lo haré nunca, pero yo tengo mi forma, mi humor y me provoca hacer una película así, cuál es el problema”.

