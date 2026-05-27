Una parapentista y el piloto de una avioneta Cessna resultaron ilesos tras colisionar en el aire sobre los Alpes austríacos, en el estado federado de Salzburgo, en Austria.

No se reportaron muertes ni heridos, salvo solo que el parapente quedó destrozado.

La avioneta no tuvo mayores afectaciones, informó la Policía.

Todo bien

Pese a que parte de las cuerdas y restos de la vela se le enredaron, la avioneta aterrizó en una pista de Austria sin complicaciones en el aeródromo de la localidad de Zell am See, desde donde había partido.

Por su parte, la deportista del parapente -que grabó todo- logró salvar la vida al desplegar con rapidez su paracaídas de emergencia.