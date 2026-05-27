Mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales puede ser un desafío para muchas mujeres debido a la rutina agitada. En estos casos, los suplementos surgen como una alternativa práctica para ayudar a garantizar una ingesta adecuada de nutrientes importantes para el mantenimiento de la salud y el bienestar. “Son aliados importantes, su papel no es el de sustituir una alimentación equilibrada dentro de un estilo de vida activo y con una buena gestión del estrés”, afirma la nutricionista Clara Lucia Valderrama, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Mira los principales:

1. Calcio

Este mineral desempeña un papel clave en el mantenimiento y desarrollo de huesos fuertes, siendo importante tanto en la fase de reserva de calcio en el organismo (en la juventud), como para mujeres en la posmenopausia, que presentan un mayor riesgo de osteoporosis. Además, el calcio participa en varias otras funciones importantes del organismo, como la contracción muscular, la función nerviosa e incluso la coagulación sanguínea.

2. Colágeno

Conocido como una proteína que ayuda a mantener la elasticidad y la firmeza de la piel, el colágeno también tiene otras funciones, como contribuir a la salud de las articulaciones y de los tejidos conectivos. A partir de los 25 años, su producción natural comienza a disminuir, y la suplementación ayuda a desacelerar este proceso. Sin embargo, es importante saber que existen diferentes tipos de colágeno, capaces de ofrecer beneficios específicos: tales como elasticidad de la piel entre otros.

3. Omega-3

Los ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, tienen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a promover la salud cardiovascular en mujeres, un beneficio aún más relevante durante la menopausia, cuando enfrentan un mayor riesgo de estas enfermedades debido a la disminución de los niveles de estrógeno, que antes ayudaban a proteger el corazón. En la práctica, el omega-3 puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos, modular la inflamación y mejorar la función endotelial, factores que contribuyen a la salud cardiovascular.

4. Fibras

Esenciales para un sistema digestivo saludable, una dieta rica en fibra ayuda en la gestión del peso y en la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Estudios también relacionan que dietas ricas en fibras, especialmente provenientes de granos integrales, están asociadas con un menor riesgo de cáncer colorrectal. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman al menos 25 gramos de fibra al día, una cantidad asociada con beneficios para la salud intestinal y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. “Los suplementos de fibra también pueden contribuir de manera práctica a alcanzar esta meta”, sugiere Valderrama.

5. Proteína

Este macronutriente funciona como bloque de construcción para músculos, piel, enzimas y hormonas, por lo que no debe ser descuidado. “Particularmente las personas vegetarianas y veganas deben prestar atención a su consumo, ya que puede ser más desafiante alcanzar la ingesta necesaria solo a través de la alimentación”, advierte la nutricionista.

De ahí la importancia de contar con orientación personalizada, para asegurar que la suplementación sea adecuada a las necesidades específicas. Con la estrategia correcta, los suplementos pueden ser aliados poderosos en la promoción de la salud y la calidad de vida.

6. Creatina

Se trata de un conjunto de aminoácidos que proporciona energía rápida a los músculos, lo que permite generar más fuerza y resistencia, además de actuar en la hipertrofia y contribuir, en cantidades adecuadas, a la recuperación muscular. Por eso, es un suplemento interesante para mujeres con un estilo de vida activo, que buscan prevenir la pérdida de masa magra y también para vegetarianas y veganas, ya que los alimentos con mayor contenido de creatina son de origen animal, como carnes y pescados.

Estas son opciones para ayudar a complementar una alimentación equilibrada, dentro de un estilo de vida activo para que las mujeres puedan alcanzar el bienestar.