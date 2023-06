Nicole Akari sigue echando más leña al fuego. La experta en moda aseguró que tiene en su poder supuestos audios donde la mamá de Yahaira Plasencia se refiere a ella de la peor manera, luego de que acusara a la salsera de deberle más de 5 mil dólares y no devolverle unos aretes de diamante.

“Me pudo haber llamado a mí directamente, pero la mamá llamó a Deisy Córdova (la dueña de Motivos Spa) a insultarme con palabras y a decirle que, si yo estaba en esa peluquería, que ella y su hija no podían pisar el mismo lugar donde yo estaba”, expresó Nicole Akari, quien es amiga de la dueña de dicho salón de belleza, el cual también trabaja con Yahaira en algunos canjes.

Asimismo, negó tener alguna culpa tras el desmayo de la madre de Yahaira Plasencia en dicho spa. “Yo no me he metido con su familia (…) Yo he dicho la verdad, mis verdades la tengo guardada en mi computadora, abogados y celular” , señaló muy segura y con el móvil en la mano.

Además, lanzó una fuerte advertencia a la popular ‘reina del totó', recordando su escándalo en abril del 2021, cuando se metió en la maletera de un automóvil para no ser intervenida por la PNP.

“Yo sí doy la cara, yo no me meto dentro de maleteras. Yo no me meto en una maletera, yo doy la cara, siempre la he dado”.

Qué dijo Nicole Akari sobre la mamá de Yahaira Plasencia

“Señora, usted a mí en ese momento se me fue al piso. La he escuchado y usted siempre me echó flores cada que yo trabajaba con su hija. Siempre me decía que yo era lo máximo y yo la admiraba por su cariño que tiene para con los animales. Se me cayó al piso automáticamente” ; dijo Nicole Akari sobre la mamá de Yahaira Plasencia.

