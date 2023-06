Camila Escribens, actual ‘Miss Perú, se pronunció por primera vez sobre las críticas que le han hecho por sus ‘viajecitos’ al extranjero. Figuras de la TV como Magaly Medina y Viviana Rivasplata han exigido explicaciones a la pupila de Jessica Newton por sus lujosos viajes como al Festival de Cannes y el Gran Premio de F1 de Mónaco.

La modelo de 24 años, brindó una entrevista al programa “Mande quien mande”, en la que confesó que ella es quien paga sus viajes y no necesita el auspicio y dinero de nadie.

“Habrán haters y van a hablar sí o sí de todo, yo pago por mis viajes. Eso no significa que alguien más lo está pagando”, aseguró.

¿Qué dijo Camila Escribens sobre Viviana Rivasplata?

Además, Camila mostró su incomodidad y decepción por las recientes declaraciones de Viviana Rivasplata, quien especuló sobre su estilo de vida

“Me parece un poco raro porque yo soy una persona con muchos valores y yo sé para qué fui, con quien fui y para qué fui, entonces eso es lo más importante. No creo que tenga que aclarar eso, yo sé quiénes son mis amigos. No hay nada raro por ahí. Yo puedo pagar mis viajes , en Europa estaba estresada por todo lo que estaban diciendo y, cuando tenía un poco de internet, me lamentaba por no poder hacer nada”, dijo.

Qué dijo Camila Escribens sobre Viviana Rivasplata. Foto: (Instagram/@camilaescribenss).

¿Qué dijo Viviana Rivasplata sobre Camila Escribens?

En una entrevista con un medio local, la expareja de Roberto Martínez sostuvo que Camila debería esclarecer de donde proviene el dinero de sus viajes.

“No sé si está relacionada con hombres de mucho dinero, o si se desenvuelve en un medio digamos de la high, de la alta sociedad internacional, pero la verdad es que tendría que esclarecerlo ella”, declaró Viviana para El Popular.

