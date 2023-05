Jessica Newton rompió su silenció y habló de las duras críticas de Magaly Medina contra la ganadora del Miss Perú, Camila Escribens. La directora del certamen de belleza se pronunció tras enterarse que la ‘Urraca’ dijo que Camila habría viajado al Festival de Cannes en el avión privado de un reconocido empresario e insinuar que es una “nueva embajadora’.

Jessica Newton no se mostró nada contenta con las declaraciones de ex amiga y en una entrevista con el diario Trome lanzó duros comentarios contra la conductora de espectáculos por soltar este tipo de acusaciones pese a que dice defender el honor de las mujeres.

Jessica Newton arremete contra Magaly

La directora del certamen Miss Perú dijo en un inicio que no mira el programa de Magaly Medina y calificó de falsas todas sus afirmaciones. Además, explicó que la invitación al Festival de Cannes llegó a través de una agencia.

“No veo su programa, pero esto parece un narrador de cuentos. Por favor, la ignorancia es atrevida. Es falso lo que dijo. La invitación de Camila Escribens la recibimos a través de la agencia ‘Elite Miami’, con quien trabaja ella en Estados Unidos” , explicó Newton para Trome.

Jessica Newton luego explicó que Miss Perú autorizó el viaje de Camila Escribens, de la misma manera que lo hizo cuando invitaron a Valeria Piazza.

“Se coordinaron las presentaciones y el Miss Perú autorizó el viaje , como se lo autoricé antes a Valeria Piazza siendo Miss Perú. Es la segunda vez que se invita a una Miss Perú electa a participar en la alfombra”, agregó.

Siente lástima por su programa

Jessica Newton indicó firmemente que no tiene porque defender a sus misses de las opiniones y falsedades de la gente. Además, criticó que si alguien dice defender el honor de las mujeres no tiene porque atacar solo por obtener raiting.

“No tengo que apoyar a mis misses del primer loco que sale a decir cosas. No tengo que responder por algo que es mentira. Si a alguien le gusta hablar del honor de las mujeres y ataca de esa manera con la única intención de generar rating, ese es problema de la persona que lo hace”, señaló para Trome.

Además, Jessica reiteró que no mira el programa de su ex amiga pero dice sentir lástima cuando salen este tipo de cosas.

“Tampoco me siento una víctima, solo es algo que no veo (su programa), pero cuando me enseñan las cosas me provoca lástima ”, señaló la ex Miss Perú 1987.





