Alejandro Sanz encendió todas las alarmas y provocó la angustia entre sus millones de seguidores luego de que compartiera un mensaje en que revela que no está en su mejor momento, que no se siente bien y reflexiona sobre la salud mental en medio de un duro momento que asegura superará. Cabe resaltar que el reconocido cantante español no hizo una pausa de su tour mundial “Sanz en vivo”.

Hasta el momento el tweet de Alejandro Sanz ha sido visto por casi 9 millones de personas y llenado con miles de mensajes de aliento de sus seguidores, quienes esperan que pronto se recupere su animo al que siempre nos tiene acostumbrado.

Alejandro Sanz revela que no está bien

El cantante español escribió un revelador mensaje en el que confiesa que no se encuentra bien anímicamente y preocupa a sus fans al revelar que “ A veces no quiero ni estar ”. El mensaje fue compartido en redes sociales y no tardó en hacerse viral en internet.

El artista luego de su revelación hace una reflexión sobre el estado de animó e indica que todos tenemos el derecho no siempre estar bien. “ No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano ”.

Además, Alejandro Sanz indicó que sus gira mundial no será suspendida, porque actualmente trabaja para mejorar su ánimo por lo que continuará con su serie de conciertos “Sanz En Vivo”. “ Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer ”, escribió el artista.

“A veces no quiero ni estar”

Alejandro Sanz provocó la preocupación de sus fanáticos con las últimas líneas de su mensaje en el que asegura que hay momentos en los que no quisiera estar. “ Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil ”, agregó.

En medio de su profunda angustia el interprete de “Corazón partido” manda un mensaje de aliento e empatía a las personas que puedan estar pasando por lo mismo. “ Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual ”, finalizó.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023





