No hace caso. Florcita Polo hizo oficial su relación con Luiggi Yarasca, pero su nuevo galán tendría antecedentes policiales, así lo reveló el programa de espectáculos Magaly Tv La Firme. Sin embargo, al parecer a la hija de Susy Díaz no presta atención a las advertencias y no respalda a su nuevo enamorado.

Florcita recibió miles de comentarios de usurarios en redes sociales para advertirle sobre su nueva pareja, y de las misma forma algunos personajes de la farándula hicieron los mismo con el objetivo de hacerla reflexionar sobre su amor.

Además, Luiggi Yarasca habría engañado a todos al decirle a Flor que es un exitoso empresario, pues no registra ninguna propiedad a su nombre, según el programa de la ‘Urraca’.

En un reciente evento en el que Florcita participó fue entrevistada por el medio local La República para consultarle sobre las últimas revelaciones que Magaly Medina expuso sobre Luiggi Yarasca. Sin embargo, la también empresaria no dudo en defender una vez más a su nuevo galán.

“Que han revelado (sus denuncias) no porque yo sé como son las cosas, por eso, confió plenamente en él . Yo sé cómo fueron las cosas y nada. Yo estoy feliz, tranquila y sigo adelante”, indicó Florcita.

Luego señaló que ella tiene conocimiento de muchas cosas más, pero que no revelará nada por el bien de su relación con el supuesto empresario. “ Por su puesto que sí, yo lo conozco muchísimo a él y yo sé muchas cosas que no tengo porque contarlas, prefiero dejar las cosas ahí ”, agregó.

La hija de Susy Díaz aprovechó el momento y arremetió contra la ‘Urraca’ a quien sugirió informarse más. “ Tendrían que informarse mejor porque yo sé como han sido las cosas ”, sentenció.

