Flor Polo se ha mostrado más enamorada que nunca y confirmó que actualmente tiene una relación sentimental con Luiggi Yarasca, un empresario al conoció por trabajo, así lo contó en el magazine ‘América Hoy’. Sin embargo, Magaly Medina le “pinchó el globo” y en su programa reveló que el nuevo galán de Florcita tuvo varios roces con la ley.

La popular ‘Urraca’ fiel a su estilo destapó todos los secretos de la nueva pareja de Florcita Polo y mostró que al parecer Luiggi Yarasca no tiene ninguna propiedad a su nombre y su supuesta empresa no tiene ningún movimiento desde diciembre del 2022 . Cabe resaltar que la hija de Susy Díaz señaló tajantemente en ‘América Hoy’ que su nuevo amor no era ningún mantenido, pues era una empresario.

Las denuncias de Luiggi Yarasca

Sin embargo, eso no es todo lo que descubrió Magaly, pues al parecer Luiggi Yarasca tuvo varios encuentros con la policía y sería bien conocido en las comisarias. El supuesto empresario habría sido detenido en el 2020 por la presunta venta de droga al menudeo, según el informe de Magaly Tv La Firme.

En ese mismo año, la nueva pareja de Florcita fue detenido por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad tras haber agredido a un efectivo policial durante un operativo. En el 2021 fue detenido por conducir un auto de la marca Audi en presunto estado de ebriedad.

Florcita Polo confía en su nueva pareja

Pese a las pruebas presentadas por Magaly en su programa, Florcita Polo dice que confía en su nueva pareja y que está más enamorada que nunca de un “hombre maravilloso”.

