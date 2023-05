¡Lo destruyó! Magaly Medina respondió con todo a los insultos e insinuaciones de Paolo Hurtado que señalan que el esposo de la ‘Urraca’, Alfredo Zambrano le sería infiel. La popular conductora de espectáculos no tolero los ataques y le recordó al ‘Caballito’ que fue él quien engañó a Rosa Fuentes con Jossmery Toledo y que no tiene necesidad de investigar a su marido.

En la última edición del programa Magaly Tv La Firme, Magaly Medina contraatacó los ataques del ‘Caballito Hurtado y le mandó un fuerte mensaje en que aclara que su esposo no es infiel e indicó que ya está acostumbrada a la “patanería” de los futbolistas.

Magaly responde a Paolo Hurtado

“Le apareció el patán que lleva dentro. Miren ustedes la clase de patán que es Paolo Hurtado, de la misma calaña de Jossmery Toledo. Estoy acostumbrada a lidiar con los futbolistas, estoy acostumbrada a lidiar con mucha brutalidad y patanería de parte de ellos”, inició Magaly.

Luego la conductora de espectáculos defendió a su esposo de las insinuaciones de Paolo Hurtado, quien dijo que el notario Alfredo Zambrano le fue infiel a Magaly en diferentes oportunidades y que debería enviar a su equipo de investigación a seguirlo.

“El ladrón cree que todos son de su condición. Te voy a decir una cosas, yo no me llamo Rosa Fuentes, yo no soy mujer de futbolista, yo no me case con nadie que me esté adornando , porque para empezar a mi me lo dirían al momento y no mi equipo de ‘chacales’ que tienen mejor cosas que hacer, sino porque por ser mi esposo, gentuza como tú y otra gente del espectáculo que siempre quieren verme a mí caída y adornada , en todos los lugares en el que él está lo vigilan, fotografían, o graban”, respondió Magaly.

No mandaría a seguir a su esposo

Magaly explicó que nunca mandaría a seguir a su marido porque sería una falta de respeto contra ella misma, pues asegura que no valdría la pena, y que si le es infiel solo lo ‘botaría’ de la misma forma en que lo hizo Rosa Fuentes.

“El día que necesite poner a un investigador a seguir a mi marido, ese día estaré loca, bien tara..., necesitaré psiquiatra urgente. Porque el día que una mujer ponga a seguir a su marido, no se quiere nada, no se valora nada, un hombre no vale un detective , por lo menos para mí. El día que un hombre me ponga los cachos, lo botaré como hizo Rosa Fuentes con él, así nos comportamos las mujeres dignas ”, sentenció Magaly Medina.





TE PUEDE INTERESAR