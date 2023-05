Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no pudo ser ajena a las recientes declaraciones que dio Florcita Polo sobre su actual romance con Luiggi Yarasca, quien habría sido detenido en el año 2020 por la presunta venta de drogas.

Y es que la conductora criticó a la hija de Susy Díaz por idealizar a su enamorado y no tomar sus precauciones de averiguar sobre él antes de iniciar una relación. “Cuando nos ponemos sordas, ciegas y mudas, y no nos damos cuenta de la realidad. Queremos ver en el hombre que nos hemos enamorado, un príncipe azul, cuando no existen ”, comenzó diciendo.

“No queremos luego decirte: ‘te lo dijimos, te lo advertimos’. Porque muchas veces hay mujeres que suelen seguir atrayendo a su vida el mismo tipo de hombre, vago, que se vende como empresario, como gran caballero, pero después descubren que no es así”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aprovechó la oportunidad para aconsejar a Florcita y señaló que, luego de su fallido matrimonio con Néstor Villanueva, debería ser más cuidadosa sobre a quién le deposita su confianza.

“Ya tuviste la mala experiencia con Néstor, entonces lo que haces ahora, tomas tus precauciones para una nueva relación. Hemos estado buscando y no le hemos encontrado ni un triciclo, ni un carrito, ni mototaxi, ni un scooter. No queremos verte sufrir”, finalizó diciendo.

