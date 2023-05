Este 8 de mayo de 2023, Rosa Fuentes, aún esposa de Paolo Hurtado, rompió su silencio y se refirió por primera vez a Jossmery Toledo, quien se convirtió en la ‘manzana de la discordia’ en su matrimonio con el seleccionado nacional.

Aunque no se refirió directamente a la ‘extombita’, Rosa dejó en claro lo que piensa sobre las famosas ‘amantes’, personas que se entremeten sin ningún escrúpulo ni remordimiento en relaciones ajenas.

¿Qué dijo Rosa Fuentes sobre Jossmery Toledo y las amantes?

“¿Qué piensa Rosa Fuentes sobre las personas que dañan?, ¿que opina ella?, ¿cuál es su sentir?”, fue la consulta que le hizo Janet Barboza.

Lejos de molestarse, la madre de familia no dudo en responder y coincidió con las opiniones que brindaron muchos conductores a raíz del escándalo de infidelidad.

“En general, todo lo que han dicho ustedes, todos los conductores y programas. Gente que no tiene ningún tipo de valores. No tendrán buena base en casa porque hay muchas cosas que vienen de casa y se ven reflejados ya de grandes. No tengo nada que hablar puntualmente de nadie” , respondió Rosa Fuentes.

