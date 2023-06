La noche de este 14 de junio de 2023, la conductora Magaly Medina afiló su lengua contra el paparazzi español Jordi Martin, quien reveló que había recibido una oferta laboral del programa “Magaly TV, La Firme”. Según el comunicador- que es muy cercano a Shakira- rechazó la propuesta por lealtad a los presentadores de Amor y Fuego: Rodrigo González y Gigi Mitre.

“En Perú hay una presentadora de éxito, según la persona que me llamó el nombre de esta presentadora. Me llama una persona de confianza de Magaly y me dice que me quiere fichar. Me hace una oferta, me dice que me vaya a su programa. Yo le digo que no, que soy una persona con principios y que Rodrigo y Gigi desde siempre me han dado mucho cariño” , contó el colaborador de ‘El gordo y la flaca’ en un enlace con ‘Peluchín’ y su compañera.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jordi Martin?

A la figura de espectáculos no le gustaron nada las declaraciones de Jordi Martin, a quien le envió un contundente mensaje.

“No debería perder mi tiempo respondiéndole, pero me resulta bastante incómodo cuando la gente extranjera que no pertenece a nuestro medio miente descaradamente. No me gusta que mienta sobre mí porque creo que a mis reporteros les inculco de cierta manera de llevar las negociaciones con los invitados” , dijo Magaly Medina en su espacio de ATV.

“A mí se me ha caído , yo que veo tanta prensa española, estoy suscrita a varias revistas españolas. Es una afición que tengo, veo el chisme de otras latitudes del planeta. A Jordi lo sigo desde hace tiempo, acá somos paparazzi hace mucho tiempo, sobre todo las veces que ampaya a Piqué y su relación cercana con Shakira, pero las mentiras no las tolero a nadie” , agregó.

