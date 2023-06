Abel Lobatón , expareja de Melissa Klug , confirmó en América Hoy que la ‘Blanca de Chucuito’ se encuentra en la dulce espera, fruto de su noviazgo con el joven futbolista Jesús Barco . El ‘Murciélago’ contó que aún no ha podido felicitar a la pareja. “No la he felicitado personalmente, pero feliz por ella que siempre quiso tener su hijo” , contó Lobatón. Además, dejo en claro que no le gustaría ser el padrino del bebé, pues es una gran responsabilidad. Video: (América TV).