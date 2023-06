Alejandra Baigorria se mostró indignada por el escándalo que protagonizan Raúl Carpena y Ducelia Evecharría. Además, la empresaria criticó al chico reality por no valorar la oportunidad de trabajo que le han dado a sus 19 años y señaló que debe ser más humilde.

“ Me molesta que la gente nueva no valore la oportunidad de trabajo que se le está dando, que reaccione y responda de esa manera como un niño lo que es. Tiene 19, es un niño y hace pataleta ”, comentó la rubia detrás de cámaras.

La también empresaria respondió a las acusaciones de su compañero en las que la acusa de hacer show para el programa, a lo que Alejandra expresó que es de las pocas personas que nunca lo han hecho e insinuó que Raúl dijo eso porque se quedó sin argumentos.

“ Jamás en la vida porque yo soy de las únicas personas que nunca he hecho show. Cuando he tirado el casco, cuando me he ido, cuando he llorado es porque así soy yo aquí y afuera. Lo que pasa es que él se quedó sin argumentos, se quedó nervioso y no tenía respuestas que dar. ”, agregó la modelo.

La ex pareja de Mario Hart señaló que no le prestará más atención a Raúl Carpena y se concentrará en la competencia, además lo tildó de ‘malagradecido’ y señaló que solo defiende su centro de trabajo y de su novio.

“ No pienso volver a hablar de ese chico. Mientras no manche mi programa, mi centro de trabajo donde yo vengo a trabajar, donde mi novio venga a trabajar, donde muchos chicos vienen a trabajar y sacarse el ancho, de mi no va a recibir nada . Que no traiga sus cosas para acá.”, indicó Alejandra Baigorria.

“ Yo me saco la mugre, duermo todas las noches con una lesión que tengo. Me molesta ver acá con aprendices que haga ese tipo de espectáculos. (...) Ganas no me faltaron de jalarle las orejas . ¿A quién le ha ganado? Para mi es un malagradecido. ”, finalizó.





