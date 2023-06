Bastante afectada, así fue captada Ducelia Echevarría por las cámaras de “Amor y Fuego” al ser consultada sobre el polémico ampay, donde se le ve besando apasionadamente a Raúl Carpena, amigo de su expareja Piero Arenas. Y es que la modelo, entre lágrimas, intentó defenderse y afirmó que pronto “contará su verdad”.

Recordemos que el espacio que conduce Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre evidenciaron el comportamiento de la integrante de ‘Esto es Guerra’ en una conocida discoteca limeña, motivo por el que viene siendo fuertemente criticada en redes sociales por haberse metido con el amigo de su ex.

“No me pregunten más, estoy muy afectada por todo esto y no quiero. No es como lo están viendo”, se le escucha decir a Ducelia con lágrimas en los ojos, cuando el reportero le consulta sobre las imáganes.

Piero Arenas confies que está afectado por ampay de Ducelia y su amigo Raúl

Durante la edición del reality “Esto es Guerra”, Piero Arenas se tomó unos minutos y reveló que se encuentra bastante afectado luego de la difusión de las imágenes de Ducelia Echevarría y Raúl Carpena besándose en una discoteca,

“Me siento traicionado, decepcionado ya que en Chiclayo yo fui uno que les dijo para venir acá a este sueño. Le conté mis cosas y sabe lo que pasé con Ducelia. Se respeta y nada solo decirle que su felicidad es mi felicidad, al igual que Ducelia” , dijo el joven modelo.

