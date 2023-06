La reciente denuncia que realizó Maricielo Effio en distintos programas de televisión sobre una presunta mala praxis que le habría realizado el cirujano Víctor Fong, ha creado bastante polémica en la farándula local. Y es que el especialista decidió salir al frente para defenderse de las fuertes acusaciones que realizó la bailarina en su contra.

Recordemos que la también actriz acusó al médico de “deformarle la barriga y ombligo”, motivo por el que HOY martes 20 de junio el doctor Fong negó tajantemente dicha información, y hasta aseguró que fue la propia artista la culpable de su estado de salud, debido a que no asistió a los tratamientos post operatorios.

“Ella se queja de su ombligo que no le gusta, que no está satisfecha, su ombligo no se tocó, ese sigue siendo su ombligo, porque fue una mini abdominoplastia. Lo que pasa es que ella hizo fibrosis, creció un tejido, por eso se nota flacidez en su ombligo”, comenzó diciendo el médico mediante su cuenta oficial de Instagram.

“Toda paciente firma un consentimiento y así mismo tiene que tener un cumplimiento del post operatorio, porque sino sucede este tipo de cosas. Debe usar su fajas, hacerse sus masajes, hacer las sesiones (...) Tengo toda la historia clínica donde se registra que la paciente no usa su faja, no asiste a sus sesiones post operatorias”, agregó.

