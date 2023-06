Fuerte y claro. Víctor Fong decidió romper su silencio y salió al frente para desmentir a Maricielo Effio, quien lo denunció en distintos programas de televisión por haberle realizado una mala operación estética en el abdomen. Y es que el cirujano de la farándula culpó a la bailarina de no haber cumplido con el tratamiento post operatorio.

“El éxito de una intervención es un trabajo en equipo. Yo pongo de mi parte y el paciente también tiene que cumplir su parte. Si o si tiene que usar la faja, así le incomode, acudir a sus sesiones de masajes, esto es muy importante (...) Ella hizo fibrosis, su ombligo no se tocó porque fue una mini abdominoplastia, no cumplió su post operatorio, no venía a sus sesiones. ¿Cuál es el interés de su parte?”, comenzó diciendo mediante una trasmisión EN VIVO vía Instagram.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el doctor Fong confesó que se le depositó una fuerte cantidad de dinero a la actriz peruana para que pueda cumplir sus tratamientos post operatorios en Estados Unidos, así como también la firma de un documento donde ella misma afirmaba que nunca existió una mala praxis en su intervención.

“Luego viajó a Miami y por el cariño que había de por medio, por empatía, ella solicitó post operatorios allá en Estados Unidos, y se le hizo un depósito al lugar donde ella decidió hacer ese post operatorio. Yo no tengo la seguridad si se lo hizo o no”, agregó.

“Se hizo un tratamiento con otro cirujano, bajo una solicitud de ella misma, se hizo un acuerdo extrajudicial donde ella solicitaba un monto fuerte, donde declara que el tratamiento es óptimo, donde no hubo mala fe y mala praxis. Estoy bastante sorprendido, si se rompe ese respeto, entonces la comunicación no puede fluir”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR