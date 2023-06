Samahara Lobatón no se quedó de brazos cruzados y decidió utilizar nuevamente sus redes sociales para contestarle a Youna, quien la acusó de haberle sido infiel y haber sido la culpable de que su familia se rompiera.

Recordemos que el joven barbero, mediante sus historias de Instagram, advirtió con salir a contar toda su verdad y con pruebas en mano. “Me cansé de ser una persona que calla, la cual piensan que siempre tuve la culpa. Van a saber la verdad de las cosas y van a conocer quien soy realmente. Yo siempre fui fiel a mi familia y a mi expareja ”, expresó.

Por su parte, la segunda hija de Melissa Klug también hizo uso de su plataforma digital para dejar en claro que no tocará más el tema porque no quiere seguir creando más polémica.

“No tengo nada que opinar de él, es el papá de mi hija y no haré un circo de mi vida (...) A veces es mejor respirar profundo y no decir nada”, se logra leer en sus historias.

