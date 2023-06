Bastante afectada, así se mostró Génesis Tapia al enterarse de la abrupta muerte de su expareja, Carlos Gonzales, quien perdió la vida este último domingo por complicaciones con su salud debido a su adicción a las drogas.

“Lamento muchísimo lo sucedido porque jamás le he deseado el mal a nadie. Compartí casi un año y medio a su lado, pero desde que supe que su adicción había empeorado, lo lamenté mucho porque siempre he resaltado las habilidades que ha tenido en vida”, comenzó diciendo la modelo.

En ese sentido, la también abogada señaló que, si terminó la carrera de actuación en la Universidad Católica del Perú, fue gracias al impulso que en su momento le dio Carlos.

“En su momento, me aconsejó de muchas maneras, Carlos quiso que estudiara, él me ayudó mucho con mis estudios de teatro. Si soy egresada de la Católica es gracias a él. Tuvo un comportamiento paternalista en muchas ocasiones, así que prefiero rescatar los momentos buenos que vivimos”, agregó para Trome.

Por otra parte, Génesis Tapia señaló que, desde que terminó su relación con el empresario, al cual hasta acusó de violencia física, nunca más supo de él. “Supe de él hasta que dejó de estar internado por su adicción. La última persona que me dio referencia de él fue ‘Tomate’ Barraza. Estoy sorprendida por su muerte. No merecía este final, me entristece”, finalizó diciendo.

Vernis Hernández llora la partida de Carlos González

Carlos Gonzáles, dueño de la discoteca salsera ‘Tumbao’, falleció este domingo 18 de junio bajo circunstancias que aún no ha sido reveladas, aunque se supone que fueron por complicaciones de salud debido a su adicción a las drogas. Fue el sobrino del empresario anunció la noticia en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la salsera Vernis Hernández se pronunció en su plataforma social sobre el fallecimiento del dueño del ‘Tumbao’, su expareja y padre de su menor hijo. “Descansa en paz, cabezón”, fue el mensaje de despedida que escribió en sus redes.

TE PUEDE INTERESAR