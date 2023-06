Maricielo Effio no es la primera en denunciar al cirujano Víctor Fong por una presunta mala praxis. Sheyla Rojas, en marzo del 2022, sufrió una parálisis facial tras someterse a una liposucción de papada con el mencionado médico.

En aquellos meses, la exchica reality presentó una parálisis que le impedía hacer gesticulaciones y mover el labio inferior.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer (...) llevo una vez por semana terapia (para parálisis facial)”, contó hace más de un año.

Sin embargo, el médico cirujano culpó a Sheyla Rojas durante una llamada que hizo al matutino ‘América HOY’. “Acaba de llamar el doctor Fong, porque no está de acuerdo que sea la responsabilidad del doctor, sino que dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas”, comentó Ethel Pozo.

Pese a esto, la modelo decidió no denunciar penalmente al Dr. Fong, pero sí prometió que no realizarse otro procedimiento estético tras esta mala experiencia.

Maricielo Effio denuncia que el Dr. Fong le deformó el abdomen

Maricielo Effio decidió operarse en el año 2022 con el Dr. Fong para realizarse una miniabdominoplastía a fin de “pegar” el abdomen por el exceso de grasa que tenía “producto del embarazo”.

Aunque ella asegura que sí cumplió con los cuidados el post operatorio, desarrolló una fibrosis. Tras no quedar satisfecha por los resultados, acudió a otros tres especialistas en Miami, quienes coincidieron sobre una presunta mala praxis.

“Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, comentó.

