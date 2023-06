El cirujano plástico Víctor Fong se pronunció tras la fuerte denuncia de Maricielo Effio, quien lo acusó de realizarse una mala praxis cuando se sometió a una miniabdominoplastía, con el fin de “pegar” el abdomen por el exceso de grasa que tenía.

Sin embargo, los resultados no le gustaron a la actriz de 47 años de edad: ” Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo” , comentó el pasado 19 de junio en América HOY.

¿Qué respondió el Dr. Fong?

Este martes 20 de junio, el Doctor Fong, cirujano de algunas figuras de la fárandula, realizó una transmisión EN VIVO por Instagram donde culpó a Maricielo Effio por no cumplir con un adecuado post operatorio.

“Toda paciente cuando se hace un procedimiento firma un consentimiento. Además, tiene que cumplir un post operatorio. Todas las pacientes saben que si no cumple su postoperatorio, si no usa faja, sus masajes, en caso de inflamaciones, si no hace sus sesiones de cámara hiperbárica ¿puede suceder eso? por supuesto”, se defendió.

Según dijo, Effio no asistió a las sesiones de masajes: “Tengo la historia clínica, donde está registrado absolutamente todo. La paciente venía a los controles sin su faja, no venía a sus sesiones de masajes y drenajes, lo que está en rojo son todas las fechas que no vino, un montón de sesiones”.

Comentó que la artista desarrolló una fibrosis, por lo que le realizó una segunda operación.

“Se queja de su obligo, que no esta satisfecha, su ombligo no se tocó porque no fue una abdominoplastía. Lo que pasa es que ella hizo fibrosis, creció un tejido y cuando desinflamó la piel comenzó a estirar y por eso se nota la flacidez en su ombligo. (...) Decidimos hacer una nueva intervención para retirar la fibrosis”.

