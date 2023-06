En los últimos días Flavia Laos y Austin Palao se han mostrado muy molestos y esquivos ante la prensa, quienes quieren confirmar o descartar la ruptura de los jóvenes tortolitos y la actitud que están tomando fue motivo de raje para Magaly Medina, quien no dudó en intentar descifrar la verdad por la que no confirman que ya no hay amor.

Según Magaly Medina, la relación entre Flavia y Austin inició como un negocio y con el objetivo de tener cada vez más popularidad: “Pareja de frívolos, no tienen a veces nada en la cabeza, qué creerán que este es un plan para que sus carreras tengan más brillo”.

La actitud que está tomando la pareja en contra de la prensa no le gustó nada a Magaly y afirmó que si no querían ni quieren más preguntas pueden aclarar todo de una vez: “Quieres acabar con tanta especulación y chismografía es decir, esto acabó, ya terminó, pero no les conviene porque hay marcas que los quieren juntos”, aclarando que ambos tendrían miedo a decir que ya no están porque los contratos en conjunto se les pueden acabar.

