Flavia Laos no soportó que le pregunten insistentemente por el presunto fin de su relación sentimental con Austin Palao . La cantante y modelo estuvo en el set de ‘Mande Quién Mande’ este marte 20 de junio y perdió la paciencia con Mario Hart, co conductor del programa.





Todo comenzó cuando Mario Hart comentó que su bola de cristal le dice que “hay problemas en el paraíso” entre Flavia y Austin.

“Ya no se les ve tan juntitos como antes”, comentó, inicialmente, provocando la incomodad de Flavia. “Yo no tengo que dar las respuestas que ustedes quieren que yo dé. Es como que quieren que yo dé otro tipo de respuesta, mi respuesta va a ser la misma para todos”, respondió la exchica reality.

El esposo de Korina Rivadeneira insistió, diciéndole que su respuesta solo genera más especulaciones.

“¡Te estoy diciendo que estamos bien! y ustedes no quieren aceptar esa respuesta, entonces no entiendo. Si no me creen no es mi problema (…) La pregunta, como que me la han hecho como 10 veces, no sé con cara responderla porque ya me cansa. Ya aburre”, sentenció la rubia.

Flavia Laos y su reacción cuando la comparan con Sheyla Rojas

Flavia Laos fue interceptada por las cámaras de “América Hoy” para ser consultada sobre las innumerables críticas que viene recibiendo por el nuevo look que lució, tras el estreno de su nueva canción. Y es que recordemos que los usuarios hasta la compararon con Sheyla Rojas.

“Me encanta, ¿saben qué? Síganme criticando porque me fascina (…) Una artista tiene que ser camaleónica, tú ves a Karol G, a Bad Gyal y otras y todas usan pelucas de colores, pelos de colores. Es un videoclip, o sea no es que yo voy a andar con mi peluca todos los días”, respondió.

