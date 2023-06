Flavia Laos , de 25 años de edad, fue consultada si terminó su relación sentimental con Austin Palao. Los rumores de una presunta separación comenzaron hace unas semanas, cuando el cantante evitó agradecer a la influencer cuando recibió el premio ‘Artista Tendencia’ en los Premios Heat 2023.

Flavia Laos estuvo en el set de ‘Más Espectáculos’ y Jazmín Pinedo no pudo evitar preguntarle sobre su situación con Austin Palao.

“La verdad es que, como tu dices, somos personas públicas y a veces nos hacen preguntas incómodas que no queremos responder por los titulares que se van a generar y todo” , respondió, tratando de esquivar la pregunta.

Ante la insistencia de la ‘Chinita’, Flavia dejó entrever que ella y Austin están enfocados en sus propios proyectos, por separado.

“Nosotros hemos optado por no hablar de nuestra vida privada. Yo sé que ustedes quieren saber qué ha pasado con nosotros. Estamos tranquilos, enfocados en nuestros proyectos. No queremos hablar de la relación”.

“¿Pasan por buen momento?” , le preguntó, a lo que Laos se negó a responder: “Preferimos no hablar del tema”.

Flavia Laos evita hablar de su relación con Austin Palao

Austin Palao explica por qué no mencionó a Flavia en los Premios Heat

Tras haber recibido innumerables críticas en redes sociales por no agradecer a su novia Flavia Laos cuando ganó el ‘Premio Heat’ como ‘Artista tendencia’, el cantante Austin Palao se defendió.

“Yo cuando me refiero a familia, ella obviamente está involucrada. Si me voy a poner a nombrar uno por uno, no voy a dar paso a hablar a mis colegas, creo que va más por ahí”, dijo el exchico reality en América Hoy.

“Sorry si no pude hablar como hubiesen querido todos, pero es el tiempo que tuve. Es un tiempo limitado”, agregó.

