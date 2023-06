Miguel Arce, actor peruano de 38 años de edad, está dando la hora en las producciones mexicanas de televisión. Recientemente, el exchico reality sorprendió a sus fans al aparecer en una edición de la popular ser “La Rosa de Guadalupe”.

El modelo fue considerado para un nuevo capítulo de la famosa serie azteca, donde se da un apasionado beso y termina en una ‘escena de cama’ con su colega.

La imagen dejó en shock a las seguidoras del portal de espectáculos ‘Instarándula’, siendo compartido de inmediato por el periodista Samuel Suárez. “Samu estoy viendo La Rosa de Guadalupe y mira quién apareció. Qué tal chape jajaja”, comentaron,

Recordemos que no es la primera vez que Miguel Arce aparece en “La Rosa de Guadalupe”. El actor debutó en mayo 2021 en el capítulo “Los otros”, donde interpreta a un joven de la comunidad LGTBQ, que tiene un amorío secreto de un hombre casado.

Miguel Arce y su relación sentimental con mexicana, Kim Domínguez

En mayo de 2023, Miguel Arce visitó el set de “Amor y Fuego” y aprovechó la oportunidad para presentar a su novia mexicana, Kim Domínguez, directora de contenido de Televisa.

Durante la charla que mantuvo con “Peluchín” y Gigi, el chico reality de Televisa contó cómo inició su historia de amor con su joven pareja, con quien ya tiene un año de romance.

“Pues él hizo el casting para ‘Guerreros México’, dice que me vio”, contó ella en un inicio. “Esa parte yo la cuento, lo que pasa es que yo fui al casting de ‘Guerreros México’ y por ahí veo a una chiquita bien bonita y me gustó bastante, averigüe su nombre, no obstante, por motivos x me botaron dos días antes de que comience el programa”, agregó Arce minutos.

