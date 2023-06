Karla Tarazona no se guardó nada y arremetió contra la cantante Katy Jara y su esposo Marvín Bancayán, quien ha sido denunciado por la madre de su hijo de deberle 36 mil soles de pensión alimenticia, motivo por el cual tendría orden de captura. La conductora de ‘Préndete’ lanzó duros comentarios contra la pareja.

En una entrevista para el diario local Trome, Karla Tarazona señaló de vergonzoso predicar la palabra de Dios y no cumplir con las responsabilidades como padre. “ Me parece el colmo que por un lado hablen de Dios y por el otro no le des ni de comer a tus hijos. Eso le debería dar vergüenza. Ella (Katy Jara) como mujer, esposa y madre de familia... debería aconsejarle a su marido o ayudarle a juntar para que pague”.

La conductora de televisión indicó que no está señalando o culpando a Katy Jara, pero señaló que como esposa habría estado enterada de la enorme deuda o de la orden de captura, y al menos debería consultarle a Marvín Bancayán si es que cumple con su hijo.

“Por eso no me equivoco cuando digo que a las personas que somos más extrovertidas nos juzgan más y nos dicen locas. Ojo, no es culparle a ella (Katy), pero es la esposa y no creo que el esposo le haya ocultado que debe 36 mil soles o que tiene orden de captura . Al menos, le debería preguntar si está cumpliendo con sus hijos, pues esa es la labor de una esposa . O sea, predicas a Dios y a la biblia, pero a Dios no le gusta que dejes de darle de comer a tus hijos . Esas personas que se golpean el pecho son las peores, es la doble moral”, contó para Trome.





