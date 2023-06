Las críticas en contra de Patricio Parodi y su hermana Majo por seguir viviendo en la casa de sus papás pese a la edad e ingresos del ‘Guerrero’ y el hijo y relación estable que tiene su hermana y el capitán de ‘Esto es Guerra’ decidió explicar los motivos.

Según contó Patricio Parodi, el verdadero motivo por el que él y sus hermanos no se van de la casa, sería por invitación de sus padres, quienes habrían comprado y hecho la lujosa casa para que sus hijos puedan habitarla y no separarse de sus padres.

Intentando dejar atrás las críticas y adjetivos de “mantenidos”, el novio de Luciana Fuster aclaró que él y sus hermanas aportan económicamente en el hogar: “La gente no lo sabe, todos en la casa aportamos, sea con lo que sea. Al ser una casa grande tenemos muchos gastos, mantenimiento, servicios, todos los que vivimos allí aportamos nuestro granito de arena”, afirmó Patricio Parodi.

Por su parte, Majo Parodi afirmó no tener intenciones de mudarse a otro lado y vivir en un lugar más pequeño con su hija y su esposo, añadiendo que no tiene nada de malo que pese a que ya formó una familia no busque tener una casa para ella sola: “No le veo nada de malo de todo, pero pasó lo de Aitana y me quedé en la casa de mis papás. Sí, sigo viviendo donde mis papás y viviré acá hasta crea que ya puedo mudarme sola, (aunque) no me gustaría mudarme sola y vivir como ‘apretadas’, no como con el estilo con el que estoy acostumbrada”.

