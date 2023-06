Tras el ingreso de Rafael Cardozo a ‘Esto es Guerra’, se supo que el brasileño negoció su entrada al programa con dos despidos que él elegiría y uno de ellos fue Patricio Parodi quien al ver que la producción no lo defendió decidió retirarse del set y hoy estuvo presente para dar a conocer su malestar.

“Estuve pensándolo toda la noche y fue una decisión muy difícil de tomar, presenté mi renuncia al productor, no estaba el abogado y tuvimos un enlace y mi renuncia no fue aceptada”, de esta forma y frente a los conductores del programa es como Patricio Parodi dio a conocer que ya no se siente cómodo en el programa que vio nacer su fama.

Patricio se mostró muy molesto por no poder retirarse del programa debido a que la producción no aceptó su renuncia pese a que le dieron la facilidad a Rafael Cardozo de despedir a quien él quisiera: “Tengo un contrato que cumplir y por eso estoy parado acá, me queda un sin sabor porque no es lo que yo elegí”.

