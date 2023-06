Rafael Cardozo creyó que fue invitado al set de ‘Mande quien mande’ para hablar sobre su reingreso a ‘Esto es Guerra’, pero fue sorprendido cuando comenzó a recibir preguntas sobre el nuevo amor de Carol Reali.

Carlos Vílchez decidió preguntarle a Rafael Cardozo si aceptaría tener una amistad con André Bankoff y la respuesta del ‘chico reality’ dejó sin palabras a la ‘Carlota’: “No, no hay forma, no me hagas preguntas tontas también, te voy a responder tonterías”.

Como es de costumbre, María Pía Copello intentó entibiar el ambiente y afirmó que no tendría nada de malo una amistad entre los brasileños: “Hay ex que son amigos, no es una pregunta tan safada”, afirmó la amiga de Magaly Medina ante la paciente mirada de Rafaael Cardozo.

Carlos Vílchez decidió no quedarse callado ante el pare que le puso Rafael Cardozo e intentó apaciguar las aguas con un poco de humor: “Ahorita casi me pegas, casi te levantas y me quieres pegar (...) Yo tengo a Mario que me puede defender”.

