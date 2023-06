Una de las secuencias del programa humorístico de ‘Latina’ tuvo como punto de burlas al popular ‘mostrito de la risa’, quien tras no poder desarrollar su papel en el set ante las constantes chapas y burlas por su apariencia física, decidió retirarse del set.

Durante el sketch ‘Jirón Coffiure’, tuvieron sentado en el sillón de la estética al ‘mostrito de la risa’, quien tuvo que soportar todas las bromas que comenzaron por el ‘Chino risas’ y continuó por sus otros dos compañeros, esperando a que terminen para que pueda decir sus líneas.

El cómico ambulante intentó interrumpir las burlas por su apariencia física y decir sus líneas; sin embargo, sus compañeros no pararon y produjeron que el cómico ambulante se vaya del set de la siguiente forma: “Ya, un ratito, un ratito (...) Ya, ya, dejen de estar molestándome y quiero que me hagan el tratamiento (...) Renuncio, un ratito (...) Pera, pera, te falta tu chiste (...) Me he cansado, vine a que me hagan un tratamiento. Me voy, me voy a quejar”.

TE PUEDE INTERESAR