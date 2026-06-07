Durante el desarrollo de la segunda vuelta electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un elector que llegó temprano a su aula de votación asumió el rol de miembro de mesa ante la ausencia de los titulares.

Debido a que en la primera vuelta ocurrió lo mismo, esta vez llegó junto a su perrita rescatada, Maya, a quien le llevó pollito deshilachado, croquetas y agua como su refrigerio, dado que lo acompañará en la jornada.

Perrita acompaña a miembro de mesa

Según contó el ciudadano, que se convirtió en presidente de mesa, a la perrita la rescató hace un mes en la ciudad de Huaraz. “Tiene seis meses y fue rescatada en Huaraz, donde estaba abandonada. La tengo hace un mes”, dijo.

Contó que se imaginaba que no lleguen los miembros de mesa y, por eso se preparó y le trajo todo lo necesario. “Es como una hija más”, refirió.