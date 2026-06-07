Acompañado de su esposa, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llegó a su local de votación, en San Borja, acompañado de su esposa y llevando en mano su sombrero, que es símbolo de su candidatura y hace referencia al excandidato Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo, en Ate.

El izquierdista llegó a la institución María Reiche tras una ruta de dos horas y media desde Huaral, donde acudió a una misa y tomó desayuno junto a sus familiares.

Después de ejercer su voto, dio declaraciones y destacó la importancia de respetar los resultados electorales. “Invoco a todos los compatriotas a una emisión responsable de su voto para afianzar la democracia y respetemos los resultados”, dijo.